Yenimahalle'de Kerbela şehitleri anıldı

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Kerbela şehitlerini anma programı düzenledi.

İlahiler ve deyişlerin söylendiği, sema ile semahın aynı sahnede buluştuğu geceye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Semah gösterisi ile start alan etkinlik, Kerbela olayının canlandırılmasıyla devam etti. Semah ve semanın aynı sahnede buluştuğu etkinlikte Kerbela şehitlerinin canlandırılarak sahneye aktarılması ve deyişler, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

“Kerbela, Müslümanlar için başlı başına bir derstir”

Kerbela'nın sadece tarihsel bir olay olmadığını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kerbela, biz inananlar için ibret vesilesidir. Müslümanlar için başlı başına bir derstir. Dünyanın her yerinde bugün de Kerbelalar yaşanmakta, zalimler mazlumlara zulmetmektedir. Bugün de her yer Kerbela, Yezid bir değil bin tanedir. Bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'yı anlamak, Kerbela'dan ayrılık-gayrılık değil birlik-beraberlik çıkarmaktır. Kerbela'dan kin, nefret ve öfke değil, sevgi, muhabbet ve hoşgörü devşirmektir. Kerbela'yı anlamak Hz. Hüseyin gibi davranmaktır, Hüseyin'ce yaşamaktır. Onun zulüm ve haksızlık karşısındaki duruşunu evrenselleştirmektir. Kerbela'yı anlamak, yeni Kerbelalar yaşanmaması için bu acı hadiseden dersler ve ibretler çıkarmaktır” dedi.

“Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın”

Bugün hala İslam ülkelerinde Kerbelalar yaşandığının altını çizen Başkan Yaşar, “Aynı dine mensup kardeşler birbirine zulmetmekte, İslam adına katletmektedir. Müslümanlar birbirlerini ‘Allah-u Ekber' diyerek öldürmektedir. Bu ateş çemberi içinde olan bizler ise bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi Yezitlere karşı birlikte beraber, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Biz Türk ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana, Dadaloğlu, Pir Sultan ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz. Ayrışarak değil birleşerek güçlü olabiliriz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Gecede Grup Saye Müzik ve Dans Topluluğu sahne aldı. Grup Saye ekibine Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür edilirken, salonu dolduran vatandaşlara da aşure ikram edildi.