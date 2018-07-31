Yenimahalle’de Kurban Bayramı seferberliği

Vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarına erkenden başlayan Yenimahalle Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl 300’e yakın çadırın kurulacağı Yakacık’ta parsel çizimi ve numaralandırma yapıldı. Alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının da yapıldığı alanda çadırlar kurulmaya başladı.

Başkent’in en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık’ta bu yıl yaklaşık 8 bin küçük, 5 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Yenimahalle Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik işleri Müdürlüğünden ekipleri seferber etti. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Yakacık’ta park sıkıntısı yaşanmaması için de önlem alan Yenimahalle Belediyesi, alanda 5 bin araçlık otoparkıyla hizmet veriyor. Yine bu yıl alana ek duş kabinleri de eklenerek kurban satıcılarının rahatı düşünüldü.

Yenimahalle Belediyesi Kurban Bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, Yakacık’ta huzurdan ve asayişten sorumlu olacak. Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık’ta bu yıl ilk çadırlar kurulmaya başladı. Bugün itibariyle kurbanlıklar da Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminde alana giriş yapacak.