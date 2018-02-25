Yenimahalle’de kuşlar görücüye çıktı

Kuş severlerden yoğun ilgi gören pazarı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal da ziyaret etti. Kuşlar vatandaşların beğenisine sunuldu. Pazarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen kuş üreticileri, yüzlerce çeşit rengarenk kuşu Ankaralı kuş severler için satışa çıkardı. Muhabbetten papağana, kanaryadan ispinozlara kadar yaklaşık 10 bin egzotik kuş 20 TL ile bin 500 TL arasında değişen fiyatlardan kuş severlerin beğenisine sunuldu.

“Kuşlar doğanın en güzel çalgıcılarıdır”

Pazarı ziyaret ederek, üreticilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kuşları yakından inceledi. Kuş sesinin ruhu dinlendirdiğini belirten Başkan Yaşar, “Kuşlar ve balıklar ruhu dinlendiren hayvanlardır. Kuşlar doğanın en güzel çalgıcılarıdır. İnsanı dinlendirir. Sadece kuşları değil tüm hayvanları sevmeliyiz, korumalıyız. İnsan ruhunun bir parçası da hayvan sevgisidir” dedi.

Hobisini ticarete dönüştürdü

Hobi olarak başladığı kuş yetiştiriciliğini ticarete dönüştürdüğünü kaydeden kanarya yetiştiricisi Fatih Bostan ise, "Kuş sevgisi bambaşkadır. Çocukluğumdan beri kuşlarla uğraşıyorum. Kuşlarla önce hobi olarak ilgilendim. Daha sonra hobimi ticarete döktüm. Şu anda 700 kanaryam var" diye konuştu.

Pazarda Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Aydın tarafından Başkan Yaşar’a desteklerinden dolayı plaket de verildi.