Yenimahalle’de mahalle iftarları başladı

Başkan Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde mahalle sakinleri dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

Yenimahalle Belediyesi, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da her mahallede binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Mahalle iftarlarına katılarak Yenimahallelilerle birlikte iftar yapan Başkan Fethi Yaşar, Ata Mahallesi’nde yaklaşık bin 500 kişiyle birlikte Ramazan’ın coşkusunu yaşadı. Fazlı Çoban’ın seslendirdiği ilahilerle başlayan iftar davetine Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Filistin’de yaşanan acıları kınayan ve hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Yaşar, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda kin ve nefretten uzak durmalıyız. Birbirimize daha saygılı, merhametle yaklaşmalıyız. Bu Ramazan’ın birliğimize, kardeşliğimize, hemşehrilik bilincinin artmasına vesile olmasını, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, kıldığımız teravihlerin, yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum. Hangi dilden, dinden, ırktan, mezhepten olursak olalım yaşayacağımız tek yer var, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu cumhuriyet hepimizi birleştirecek” diye konuştu.

İlahilerin ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu iftarda vatandaşlara mercimek çorbası, orman kebabı, pirinç pilavı, ayran ve baklava ikram edildi. Yenilen yemeklerin ardından vatandaşlar Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara, sihirbaz gösterilerine kadar unutulmaya yüz tutmuş eski Ramazan eğlencelerini yeniden izleme fırsatı buldu.