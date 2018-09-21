Yenimahalle'de matem orucu açma ve muhabbet programı

Muharrem ayının temelinin Kerbela Olayı olduğuna dikkat çeken Başkan Yaşar, “Tutulan matem orucu sadece oruç tutmak, susuz kalmak, günlük yaşam içinde bir takım ritüellerini yerine getirmekten ibaret değildir. Muharrem Mateminin bir amacı, bir felsefesi vardır. Dünyevi hırsların, iktidar ve güç zehirlenmesinin insanı ve insanlığı yoldan çıkararak nasıl zalimlere dönüştürdüğünü göstermesi açısından ibret vesikası olan Kerbela Olayı, matem orucunun temelidir. Peygamberimizin ehlibeytine olan zulümlerin benzerlerinin yaşanmaması için insanlık değerlerini özümsemek, haklıdan ve doğrudan, adaletten yana tavır alma inancını ve yürekliliğini göstermektir” dedi.

“Birbirimizi sevmeye mecburuz”

Yaşar, “İslam ümmeti bugün de kan ve gözyaşı içindedir. Bu ateş çemberi içinde olan bizler ise bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi Yezitlere karşı birlikte, beraber, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir” dedi.

Konuşmanın ardından lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı. Dede Cemal Şahin dualarla ve Zakirler Türkan Akbıyık, Eylem Akbıyık ve Eylem Ulusoy da saz eşliğinde deyişler söyledi.