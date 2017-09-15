Yenimahalle’de müze ziyaretçileri emin ellerde

Belediye Kurum Doktoru Serdal Taş tarafından verilen eğitimlerde, müze personelinin hem iş arkadaşlarına hem de müzeye gelen çocuklara acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldılar

Taş, ilk yardım nedir? Nasıl yapılır? İlk yardım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi durumlarda ilk yardım yapılabilir? konularında personeli teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirdi.

İlk yardım hayat kurtarmak veya kazazedenin durumunun kötüye gitmesinin önüne geçmek amacıyla uygulanır diyen Doktor Taş, ”İlk yardım olay yerinde tıbbi araç gereç kullanmadan, mevcut olan ilk yardım malzemeleri ile uygulanmalıdır. İlaçsız bir uygulama olan ilk yardım, olay yerinde yapılmalıdır. Yaşamı tehlikeye atacak herhangi bir kaza ve tehlikeli durum karşısında kazazedeye doğru zamanda yapılan ilkyardım, sağlık görevlileri olay yerine ulaşana dek uygulanmalıdır” dedi.

“İlk yardımcı sakin ve telaşsız olmalı”

İlk yardımcının sakin hareket etmesi konusuna da vurgu yapan Taş, “İlk yardımcı sakin ve telaşsız olmalı. Hastayı sakinleştirmeli. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı” diye konuştu.