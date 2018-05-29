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29 Mayıs 2018 10:08

Yenimahalle’de Oyun ve Oyuncak Festivali

Oyun ve Oyuncak Festivali’nde çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’Çocukluğunu yaşının gerektirdiği gibi yaşamış mutlu çocuklar, yarın mutlu ve ülkesine faydalı bireyler olacaklar’’ dedi.

Yenimahalle’de Oyun ve Oyuncak Festivali

29 Mayıs 2018 10:08


’’Dünya Oyun Oynama Günü’’ kapsamında Oyuncak Kütüphanesi Derneği tarafından düzenlenen Ankara 5’inci Oyun ve Oyuncak Festivali, Yenimahalle Belediyesinin desteği ve ev sahipliğinde Yenimahalle Cantürk Parkı’nda yapıldı. 5-12 yaş arası Yenimahalleli çocukların büyük ilgi gösterdiği festivalde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da çocuklarla oyun oynayıp, mutluluklarına ortak oldu. Park içerisine kurulan birbirinden renkli oyun atölyelerinde aileleriyle birlikte gün boyu etkinlik yapan çocuklar, canlı müzik ve dans gösterileri de izleyerek dolu dolu bir gün yaşadı.


Stantları gezerek çocuklarla vakit geçiren Başkan Yaşar, "Büyükşehirlerde dört duvar arasına kapatılmış, akıllı telefonlara, bilgisayarlara teslim olmuş, en büyük eğlencesi AVM’ler olan çocuklar yetiştiriliyor. Oysa ki bu çocuklar bizim aydınlık yarınlarımız. Soran, sorgulayan, fikirlerini açıkça ifade edebilen nesillere ihtiyacımız var. Biz Yenimahalle’de 7’den 70’e hiçbir vatandaşımızın evlerine kapanmasını istemiyoruz. Bu nedenle kültüre, sanata, spora önem veriyor, eğitim odaklı her çalışmaya destek oluyoruz. Bu nedenle bu festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Çocukluğunu yaşının gerektirdiği gibi yaşamış mutlu çocuklar, yarın mutlu ve ülkesine faydalı bireyler olacaklar’’ ifadelerini kullandı.


Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31 ve 32. maddeleri gereği çocukların "Oyun Oynama Hakkı"nın bilinirliği ve bu konudaki farkındalığın artırılmasını, geleneksel oyunların hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen festival kapsamında, 5-12 yaş aralığındaki çocuklar cep telefonlarından, tablet ve bilgisayardan uzak doyasıya bir gün geçirdi. Kurulan stantlardaki Doğa ve Çevre Bilinci, Tişört Tasarım Atölyesi, Kolay Ebru, Seramik Atölyesi, Hama Boncuğu Atölyesi gibi etkinlere katılan çocuklara, müzik ve dans gösterileri sunuldu. Çocuklar, ayrıca parkın çevresini midilli atları ile gezme imkanı buldu.




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