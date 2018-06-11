Yenimahalle’de Ramazan etkinlikleri tam gaz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve il yönetimi, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. İftar sofralarının hınca hınç dolduğu akşam, ilahiler ve Kuran Tilaveti ile başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar dualarla açılırken, Şentepeli komşular açık havada afiyetle yemeklerini yedi.

“Ramazan sadece aç kalmak değil yardımlaşmaktır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan sevgi ve paylaşmaktır, ihtiyacı olan ailelere destek olmak Ramazanı daha da anlamlı kılar. Yenimahalle sınırları içerisinde göreve geldiğimizden beri özellikle Ramazan ayında kurulan bu iftar sofralarıyla vatandaşlarımızı bir araya getirerek zengin fakir ayrımı yapmaksızın Ramazanın birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yaşatılması için hizmet ediyoruz. Mahalle iftarlarında kurulan bu sofralar aracılığıyla hoşgörü ve paylaşmanın ne olduğunun bilincine varılması büyük önem ifade etmektedir. Ramazan sadece aç kalmak değil yardımlaşmaktır” dedi.

Tüm yurttaşların Ramazan Bayramını da kutlayan Yaşar, “Artık büyükşehirlerde komşular birbirine selam vermez oldu. Biz bunları yıkıp birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Bu bayramda dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp, kin ve nefretten uzak sevdiklerinizle, ailenizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Yemek ziyafetinin ardından Şentepeliler, Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara kadar düzenlenen geleneksel Ramazan eğlenceleri ile eski Ramazanların keyfini yaşadı.