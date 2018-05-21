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21 Mayıs 2018 11:21

Yenimahalle’de Ramazan sofraları huzur dolu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent Andaç Pazar Yeri’nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla buluştu.

Yenimahalle’de Ramazan sofraları huzur dolu

21 Mayıs 2018 11:21


Birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Yenimahalle’de mahalle iftarlarında oruçlarını açan vatandaşları, Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri de yalnız bırakmadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı ilahi ve Kuran tilaveti ile başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Yenimahalleliler Ramazan’ın coşkusunu beraber yaşadı.



“Bizim reçeteye ihtiyacımız yok”


İftarın ardından vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, Ramazan’ın huzur ve barış getirmesini dileyerek, “Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Yenimahalle’de, Ramazan ayının anlamını ve güzelliğini bu sofralarda sizlerle yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Ramazan’ın tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ne yazık ki Filistin’de Ramazan’a girmeden önce bir acı yaşadık. Bugünlerde İslam aleminde yaşanan acıları bu Ramazan ayında yaptığımız dualarla, kıldığımız teravihlerle, tuttuğumuz oruçlarla, yaptığımız yardımlarla dinmesini ve bu acıları İslam aleminin yaşamamasını diliyorum” dedi.


Yaşar, eşit yurttaş olmaya verdiği değerin de üzerinde durarak, “Yenimahalle’de yaptığımız gibi, bu ülkede eşit yurttaş olarak yaşayabilmemiz, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in eşit yurttaşları olduğumuza inanıyorum. Bizim yeni reçeteye ihtiyacımız yok. Bizim 1923’te Cumhuriyet’i kuran başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarından aldık” ifadelerini kullandı.



Yaşar, Konyalılarla iftarda buluştu


Başkan Yaşar, Konya Beyşehir Derebucak Hüyük Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile iftar sofrasına misafir oldu.


İlkadım Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğinde BEYDER Başkanı Şükrü Karagül ve Beyşehirlileri yalnız bırakmayan Yaşar, hemşeri derneklerinin öneminden bahsederek birlik, beraberlik mesajı verdi.




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