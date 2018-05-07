Yenimahalle’de sağanak altında Hıdırellez kutlaması

Sağanak yağış nedeniyle program çerçevesinde konserler iptal edilirken; Yenimahalleliler yağmura rağmen türkülerle halay çekip, kakava ateşinden atladı.

Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşarak dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan Hıdırellez etkinliğinde yemekler hep birlikte yenildi. Yenimahalleliler, kor halini alan kakava ateşinin üzerinden atlayıp dilek diledi. Yağmur sebebiyle Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçıları Ersin Perçin, Aysel Yakupoğlu ve Evren Çelik’in vereceği konserler iptal edilse de türküler eşliğinde halaylar çekildi, oyun havaları eşliğinde Yenimahalleliler baharın gelişini kutladı.

"Hıdırellez birlik, beraberlik, kardeşliktir"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hıdırellez Türk milletinin geleneğinde de, coğrafyamızın geleneğinde de baharın müjdelendiği gündür. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin günüdür. Bu geleneklerimizi yaşatmalıyız. Yenimahallelilerin, personellerimizin, tüm Türk halkının Hıdırellez’ini kutluyorum. Bu ülkede yaşanan acıların dinmesini, kardeşliğin egemen olmasını, gelecek kuşaklara daha iyi, daha yaşanabilir bir Türkiye’nin bırakılmasını tüm kalbimle diliyor ve istiyorum” dedi.