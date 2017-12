Yenimahalle’de Şefika Kutluer festivali

Geçtiğimiz yıl Sihirli flüt ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer’in festivali’ne ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi bu yıl 8’incisi düzenlenen Festivale de salonlarının kapılarını sonuna kadar açtı. Festivalin açılış etkinliğindeSlovakya Cumhuriyeti’nden gelen 50 kişilik “Slovak Milli Folk Bale Topluluğu “Lnıca” enstrümanları, müzikleri, dansları ve şovlarıyla muhteşem bir gösteriye imza attı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen Festivale, Dış İşleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Eski Dış İşleri Bakanı Yaşar Yakış, Slovakya Büyükelçisi AnnaTurenicova, Çek Cumhuriyeti, Singapur, Yunanistan, Kanada, Polonya, Macaristan, Srilanka, Sırbistan, Hırvatistan, Japonya Büyükelçileri, bakanlık bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanat bu dünyadaki her icattan daha güzel ve değerlidir

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sanatın her dalı, ülkeleri, milletleri birbirine yaklaştıran, farklılıkları ortadan kaldıran, dünyayı güzelleştiren, sınırları ortadan kaldıran, acıları yok eden tek şeydir. Belki de bu dünyadaki her icattan daha güzel ve değerlidir. Ben dünya sanatçılarının yani ismini bu kültür merkezine verdiğimiz Nazım Hikmet’in, Mozart’ın, Bah’ın, Şiller’in veya Fellini gibi sanatın her dalında insanlığa eserler bırakanların insanlığı birleştirdiğine, zaman ve mekan sınırlamasından çıktıklarına inanıyorum.Demokratik laik cumhuriyetimizin bir kızının Sayın Kutluer’in müzik alanında dünyada Türkiye’nin sesini duyurmasından ve bu festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum” dedi.

Gecede festivale katkılarından dolayı Şefika Kutluer ve eşi Refik Kutluer Başkan Yaşar’a plaket verdi.

Sanatı seven insanlar kötü insanlar olamazlar

Slovakya Büyükelçisi AnnaTurenicova da bu akşam sanatı yaşamak için bir araya geldik çünkü Sanatı seviyoruz. Sanatı seven insanlar kötü insanlar olamazlar. Diğer ulusları ve kültürleri seveler. Herkesle huzur ve uyum içinde yaşayabilirler. Sanat sınır tanımaz. Sanat hiçbir farklılığı kabul etmez. Bize takdir etmeyi ve hoşgörüyü öğretir. Sanat herkesin akıl ve sevgi dolu bir yürekle paylaştığı bir dildir. Bu festival çerçevesinde bu akşam bu güzel performansın tadını çıkararak ve diğer akşamları keyifle dinledikten sonra içtenlikle diliyoruz ve umuyoruz ki inşallah dünya daha barışçıl olacak” diye konuştu.

Ayrıca; Turenicova, Sihirli Flüt Kutluer’e Slovakya Cumhuriyeti adına Altın Devlet Şeref Madalyası verdi.

Festivalin açılış gecesi Başkan Yaşar’ın konukları için verdiği kokteylle son buldu.

Nazım’da 20 Aralık’a kadar 7 konser

1-20 Aralık tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Doğu ve Batı ülkelerinin özgün klasik ve geleneksel müzik örneklerine yer verilen festival kapsamında; 4 Aralık tarihinde Şefika Kutluer ve Kerem Görsev aynı sahnede "Klasik Caz" konseri verecek. Klasik ve Caz dünyalarının bu 2 önemli müzisyeni "klasik caz", film müzikleri ve Kerem Görsev bestelerini çalacak.

6 Aralık programında ise “Sihirli Flüt” ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer Polonya’nın Altın Çocuğu PawelKowalskı ile Chopin çalacak.

Festivali’nin 8 Aralık’taki 4’üncü konserinde doğu kültürünün önemli temsilcisi Güney Kore’den bir dans ve müzik gösterisi yer alacak. Kore Müzik Birliği’nin müzik ve dans topluluğu "KyungHwaYou& Ensemble E-do" “Kore’nin Özü” adlı programda gelenekselle günceli harmanlayacak.

13 Aralık’ta Avusturya’nın dünya çapında ünlü orkestrası ConciliumMusicum Wien Şefika Kutluer’in solistliğinde Viyana’dan Ankara’ya Yeni Yıl esintisi getirecek bir konser verecek. Klasik repertuarın önemli eserlerine yer verilecek konserde ayrıca ConciliumMusicum Wien orkestrasının kurucusu CristophAngerer’in babası, bu yıl kaybettiğimiz, besteci Paul Angerer’in eserinin de Türkiye’deki ilk seslendirmesi yapılacak.300’üncü yılında Maria Theresia anılacak ve doğumunun 220’inci yılını kutladığımız Schubert’in eserlerine de yer verilecek.

18 Aralık’ta Festivalin 6’ıncı konserinde Litvanya sanatının en güzel örnekleri Başkentli müzikseverlerle buluşacak.

Amber Quartet ve Şefika Kutluer’in “Kehribar Yaylılarla Altın Flütün Buluşması”’nda; Nazım’da, Pink Floyd, A. Piazzolla, J. S. Bach, D. Balakrishnan, ChickCorea, J. Zavinula, Sting, LedZeppelin, D. Anger ve Frank Sinatra’dan eserler yankılanacak.

Festivalin son gününde; 20 Aralık’ta, Portekiz’in duygu dolu müziği Fado konserinde ünlü Fadocu Cludia Madur’a Portekiz Gitarı’nda Mario Henriques, Klasik Gitar ve Piyano’da BrunoBrs, Bas ve Saksofon’da NévioSilva eşlik edecek.