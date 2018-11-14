Yenimahalle'de “Sıfır Atık” semineri

Yenimahalle Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde bulunan Yıldız Kenter Salonu'nda düzenlenen seminerde ilçe genelinde eğitim veren okulların öğretmenlerine sıfır atık ve atık yönetimi konularında detaylı bilgiler verildi. ÇEVKO Eğitim Şefi Murat Anaç ambalaj atıkları, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) çevre mühendisi Bengisu Evrensel elektronik atıklar, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Ankara sorumlusu Abdullah Ömür ise atık piller konularında bütün hususları ayrıntılarıyla dinleyicilere aktardı.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, gelecek nesillere temiz, güvenli ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için israfı önlemenin, atıkları kaynağında ayırarak geri dönüştürmenin bütün herkesin sorumluluğu olması gerektiği ifade edildi. Her yıl ilçe genelinde düzenlenen okullar arası elektronik atık, geri dönüşüm ve atık pil yarışmaları ile daha fazla okula ve bunun sonucunda daha fazla öğrenciye ulaşıldığı belirtilen seminerde konuşmacılar, bu yıl yapılacak geri dönüşüm yarışmalarını detaylandırarak sıfır atık projesinin önemine vurgu yaptı.

Anaokulundan liseye kadar bütün okullarda öğrencilere çevre bilincinin aşılanması, okullarda toplanan atık miktarının kontrolü açısından atık kutuları bulundurulması ve geri dönüşümün neden gerekli olduğunun çocuklara ve gençlere ifade edilmesinde karşılaşılan zorluklar gibi ana başlıklar konunun uzmanları tarafından anlatıldı. Katılımcıların konuşmacılara geri dönüşüm konusunda sorduğu sorularla son bulan etkinlikte konuyla ilgili bilgi broşürler dağıtıldı.