Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:37

Yenimahalle’de spor zamanı

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması için spor aktivitelerini salonlardan dışarı taşıyor.

Yenimahalle’de spor zamanı

18 Eylül 2017 10:37

İlçe halkının sporla sağlıklı kalmasını hedefleyen Belediye sporu sevdirmek amacıyla açık havada spor etkinliklerine kaldığı yerden pilatesle devam ediyor.


Amatör spor kulüplerinin olduğu kadar tüm Yenimahalle halkının spor yapma imkanı bulduğu Hasan Doğan Stadı’nda, pilates eğitimleri başlıyor. İlçenin dört bir yanını spor salonları ile donatan Belediye, salonlarda yapılan zumba, aerobik, pilates gibi sporları açık havaya taşıdı. Geçtiğimiz aylarda son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen zumba dansını da açık havada vatandaşlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, zumbayı çok yorucu bulanlar için şimdi de pilatesle Yenimahalle sakinlerinin hayatlarına ayrı bir ritim ve enerji katacak.


Tüm Yenimahalle halkının katılabileceği açık havada spor etkinlikleri 26 Eylül Salı günü, uzman hocaların eşliğinde başlayacak. Sabah sporları, hafta içi her Salı ve Perşembe günü sabah 08.00’de gerçekleşecek. Bu sayede vatandaşlar güne zinde başlama fırsatı bulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç