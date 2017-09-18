Yenimahalle’de spor zamanı

İlçe halkının sporla sağlıklı kalmasını hedefleyen Belediye sporu sevdirmek amacıyla açık havada spor etkinliklerine kaldığı yerden pilatesle devam ediyor.

Amatör spor kulüplerinin olduğu kadar tüm Yenimahalle halkının spor yapma imkanı bulduğu Hasan Doğan Stadı’nda, pilates eğitimleri başlıyor. İlçenin dört bir yanını spor salonları ile donatan Belediye, salonlarda yapılan zumba, aerobik, pilates gibi sporları açık havaya taşıdı. Geçtiğimiz aylarda son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen zumba dansını da açık havada vatandaşlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, zumbayı çok yorucu bulanlar için şimdi de pilatesle Yenimahalle sakinlerinin hayatlarına ayrı bir ritim ve enerji katacak.

Tüm Yenimahalle halkının katılabileceği açık havada spor etkinlikleri 26 Eylül Salı günü, uzman hocaların eşliğinde başlayacak. Sabah sporları, hafta içi her Salı ve Perşembe günü sabah 08.00’de gerçekleşecek. Bu sayede vatandaşlar güne zinde başlama fırsatı bulacak.