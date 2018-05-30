Yenimahalle’de toplu sözleşme sevinci

Ayrıca içeride bir ikramiyeniz var’’ dedi.

Yenimahalle Belediyesine bağlı YE-PA Şirketi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında Taşeron İşçi Toplu Sendika Sözleşmesi imzalandı. Protokole göre belediye personellerinin iş sınıfına göre taban maaşları 2 bin 621 lira 56 kuruş olurken, tavan maaş 3 bin 688 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Göreve geldiği günden beri her işçinin alın terinin karşılığını hakkıyla vermeyi amaçladıklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ’’Çalışanlarımıza emeklerinin hakkını veriyor olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bizim için öncelikli olan nokta alın terinin hakkını vermektir. Görevde olduğumuz sürede çalışanlarımızın ikinci gün maaşlarını, tazminatlarını, ikramiyelerini ödemedik. Hiçbir kuruma ve kişiye borcumuz yok. Bugün bu sözleşmeyle sizlerin ikramiyelerinde, maaşlarında ve yardım ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca içeride bir ikramiyeniz var. Onu da bayramdan önce ödeyeceğiz. Ama herkes çalışacak. Çalışanın hakkını çalışmayana yedirmeyeceğim’’ ifadelerini kullandı.

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, ’’Her zaman emek en yüce değerdir diyen ve sizlere emeğinizin karşılığını dün olduğu gibi bugün de veren Fethi Yaşar’ı huzurlarınızda kutluyorum’’ diyerek, tören sonunda Yaşar’a tüm emekçiler adına teşekkür plaketi takdim etti.

Belediye şirket çalışanlarının iş güvencesi ve daha iyi şartlarda çalışmalarına imkan sağlayacak sözleşmenin imza törenine Yaşar ve Çalışkan’ın yanı sıra, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Turan Kütükbaş, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.