Yenimahalle'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

TÜBİTAK 4007 bilim ve toplumu destekleme programı kapsamında Yenimahalle Ergazi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokul'unda, "Bilim Bakalım Nedir?" adlı bilim şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın ortaklığında oluşturulan projeye, Yenimahalle Belediyesi ile farklı üniversitelerden akademisyen ve eğitmenler proje destekçisi olarak katıldı. 3 gün süren bilim şenliğinin açılış törenine Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. İlçe okullardan gelen öğretmen ve öğrencilerin destekçi olarak katıldığı bilim şenliğinde, il genelinden binlerce öğrenci bilimle buluştu.

"Donanımlı ve sorgulayan bir nesil yetişmelidir"

Öğrencilere hitap eden ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmada bilimsel eğitimin olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bilginin ve teknolojinin bu kadar önemli olduğu günümüz dünyasında çocuklarımız çağa ayak uydurmalı, çağın gerisinde kalmadan eğitilmelidir. Bunun gibi etkinliklerin düzenlenmesi hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin yarınlarında yeni Aziz Sancar'lar görmek istiyorsak, çocuklarımızı donanımlı, doğru eğitim almış, sorgulayan, bilgiyle yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Yenimahalle Belediyesi olarak, hizmette, eğitimi her zaman ilk sıraya almış durumdayız. İlçemizdeki okullarımıza yardım ediyor, eksiklerini gideriyoruz. İlçe genelinde alanında uzman öğretmenlerin ders verdiği kreşler ve okula yardımcı etüd merkezleri açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen, aydınlık Türkiye'nin mimarı olacak gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için yapılan bu etkinliklerin devamını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Geleceğin bilim adamları aramızda"

Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu Müdürü Kemal Gökyer de "Okulumuz ile TÜBİTAK'ın ortaklaşa düzenlediği 4007 Bilim Şenliği ile öğrencilerimizi ileriye çok yönlü ve donanımlı olarak hazırlamayı amaç ediniyoruz. Bilim şenlikleri öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin ürettiği ürünleri ve bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşabilecekleri, eğitici ve eğlendirici bir ortam oluşturmayı sağlar. Öğrenciler, üretebilmenin ve bunları çevresiyle paylaşabilmenin heyecanıyla öz güven duygusunu yaşar. Bu derece önem verdiğimiz bu projeye destek veren Yenimahalle Belediyesine teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bu gün burada proje üreten gençler, yarının bilim adamları olacaktır" ifadelerinde bulundu.

50 bilim atölyesi hazırlandı, 8 konferans gerçekleştirildi

50 adet bilimsel, sanatsal ve kültürel atölyenin kurulduğu şenlikte, etkileşimli gösteriler ve oyunlar eşliğinde, bilimsel açıdan donanım sahibi yetiştirilmesi amaçlanan geleceğin bilim insanları, bilimi uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu. Gençlere ve çocuklara bilimi sevdirmek, bilimsel merak uyandırmak, bilim ve sanatsal çalışmalara yönlendirmek amacıyla alanında uzman akademisyenler tarafından 8 adet konferans verildi. 53 atölye lideri, 48 rehber öğretmen ve 57 gönüllü katılımcı, şenlik süresi boyunca Ankara'nın dört bir yanından şenliğe gelen öğrencilerin bilimle kaynaşması için ter döktü.