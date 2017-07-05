Yenimahalle’de yaz kursları başladı

Yenimahalleli öğrencilerin, sıkılmadan dolu dolu bir yaz geçirmesi için çalışmalarına başlayan belediye, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan yaz kurslarında 19 branşta eğitim veriyor.

7-14 yaş arası çocuklar için kapılarını açan YENİMEK, kurslarında Teraryum’dan Quilling’e, model uçaktan satranca kadar çocukların ilgisini çekecek pek çok branşa yer veriyor. Aynı zamanda bilişim teknolojileri, enstrüman ve yabancı dil eğitiminin de verildiği kurslarda, öğrencilerin yazın sıkılmadan eğlenerek öğrenmesi hedefleniyor.

Yenimahalleli çocukları keyifli bir yaz bekliyor diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Sanatla iç içe kaliteli ve eğlenceli zaman geçirsin. Bunun için yaz kurslarımızın bütün hazırlıklarını tamamladık. Bu yaz tatile gidemeyen çocuklarımız hiç üzülmesin, onları Yenimahalle’de keyifli bir yaz tatili bekliyor" dedi.