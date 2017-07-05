Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 10:17

Yenimahalle’de yaz kursları başladı

Yenimahalle Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da çocukların yaz tatillerini eğlenceye dönüştürüyor.

Yenimahalle’de yaz kursları başladı

05 Temmuz 2017 10:17

Yenimahalleli öğrencilerin, sıkılmadan dolu dolu bir yaz geçirmesi için çalışmalarına başlayan belediye, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde açılan yaz kurslarında 19 branşta eğitim veriyor.


7-14 yaş arası çocuklar için kapılarını açan YENİMEK, kurslarında Teraryum’dan Quilling’e, model uçaktan satranca kadar çocukların ilgisini çekecek pek çok branşa yer veriyor. Aynı zamanda bilişim teknolojileri, enstrüman ve yabancı dil eğitiminin de verildiği kurslarda, öğrencilerin yazın sıkılmadan eğlenerek öğrenmesi hedefleniyor.


Yenimahalleli çocukları keyifli bir yaz bekliyor diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Sanatla iç içe kaliteli ve eğlenceli zaman geçirsin. Bunun için yaz kurslarımızın bütün hazırlıklarını tamamladık. Bu yaz tatile gidemeyen çocuklarımız hiç üzülmesin, onları Yenimahalle’de keyifli bir yaz tatili bekliyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!