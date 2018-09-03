Yenimahalle’de yaza muhteşem kapanış

Binlerce Yenimahalle’nin akın ettiği konseri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşlarla birlikte izledi.

Konserde ilk olarak sahneye çıkan Serdar Şimşek, en güzel türküleri Yenimahalleliler için seslendirdi. Sanatçılara TUBİL Halk Dansları Topluluğu da yöresel oyunlarıyla eşlik etti. Şimşek’in ardından sahne alan Coşkun Koyuncu ise en güzel şarkılarla yüreklere dokundu.

Bağlamanın ustalarından Ersin Perçin de konser de şelpe şovu ile vatandaşları mest etti. Yenimahallelileri kendine hayran bırakan Perçin, adeta bağlamayı dile getirdi.

Başkentin sanat üssü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin başkentin sanat üssü haline geldiğini söyledi. Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi, sanatın tüm dallarına ev sahipliği yaparak, Yenimahalle’yi kültürün ve sanatın başkenti haline getirmiştir” dedi.