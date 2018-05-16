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16 Mayıs 2018 11:07

Yenimahalle’de zabıtadan hileli satışa engel

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe pazarlarında ölçü-ayar denetimlerine devam ediyor.

Yenimahalle’de zabıtadan hileli satışa engel

16 Mayıs 2018 11:07

Alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda alışveriş yapması için yıl boyunca tartı kontrolleri yapan ve hileli satışa geçit vermeyen zabıta, 2 yılını dolduran terazileri mühürlüyor.


Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayarları Şefliği elamanları ile birlikte Yenimahalle pazarlarında denetim yapan zabıtalar, 938 pazar tezgâhında bulunan ölçü aletlerindeki damga, mühür ve muayeneleri kontrol ederek, mühür süresini doldurmuş 138 teraziyi mühürledi. Tartılarda hileli satış yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, yanlarında getirdikleri tartılarla pazarcı esnafı tartısının ölçümünü kıyasladı.


Vatandaşları kandırarak haksız yoldan kazanç elde eden pazarcıların asla affedilemeyeceğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ben herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyorum. Haksız yoldan hileli tartılarla vatandaşları kandıranlara af yok” dedi.




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