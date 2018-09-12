Yenimahalle'den 4 bin 500 geline güzellik

9 yıldır devam eden projeyle bugüne kadar 4 bin 500 gelin, en güzel ve en özel günlerine Yenimahalle Belediyesi'nin desteğiyle hazırlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çiftimizin en mutlu günlerine bir nebze katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

İlaç gibi destek

Yenimahalle Belediyesi, gelinlerin saç ve makyaj masraflarını üstlenerek çiftlere düğün hediyesi vermeye devam ediyor.

İmaj Velon Güzellik Merkezi ile ortaklaşa yürütülen hizmet ile gelinlerin saçı ve makyajı usta ellerde şekilleniyor. Proje ile kuaförler, düğünün yıldızı gelinlerin güzelliklerine güzellik katıyor.

Yeni bir yuva kurarken yeterince masraf yapan çiftlere bu hizmet ilaç gibi geliyor. Piyasada 600 ila bin TL arasında değişen gelinin kuaför masrafları, bu hizmet sayesinde bedavaya geliyor.

Yaşar'dan tebrik ziyareti

Başkan Yaşar, güzellik merkezinde en mutlu günlerine belediyenin destekleriyle hazırlanan gelinle bir araya geldi. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Yaşar, geline altın takmayı da ihmal etmedi. Yenimahalle Belediyesi'nin 9 yıldır devam eden bu projesinin vatandaşın gönlünde büyük bir yeri bulduğunu belirten Yaşar, “yalnızca kuaför hizmetimiz değil yaptığımız nikah ve düğün salonlarıyla piyasanın çok altında çiftlerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca zaman zaman ihtiyaç sahiplerine Elele Birimimiz aracılığıyla gelinlik de temin ediyoruz. Yeni bir ev olmak zor, hepimiz bu yollardan geçtik. Bu hizmetler, çiftlerimize belediyemizin çam sakızı, çoban armağanı bir hediyesi. Onların mutluluklarına bir nebze de olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Bu hizmetin kendileri için çok önemli bir düğün hediyesi olduğunu ifade eden genç çift de Yaşar'a teşekkür etti.

Kuaför Murat Uzunoğlu ise böylesine anlamlı bir projeye Yenimahalle Belediyesi ile birlikte hayat veriyor olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.