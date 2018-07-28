Yenimahalle’den araç filosuna ambulans takviyesi

Hafta içi mesai saatleri içerisinde çalışan hasta nakil ambulansları, hafta sonu da belediyenin tüm etkinliklerinde acil duruma karşı nöbet tutuyor.

Tam donanımlı sağlık hizmeti

Vatandaşlar, Acil Tıp Teknisyeni’nin de (ATT) bulunduğu tam donanımlı ambulanslara 444 93 64 numaralı telefondan ulaşabiliyor.

İçerisinde sedye, boyunluk, vital bulguları izleme monitörü, elektro şok cihazı, aspiratör ve oksijen tüpü bulunan ambulanslar, acil müdahale gerektirmeyen, stabil yatağa bağımlı ancak sedyeyle nakledilmesi gereken hastaların evden hastaneye ya da hastaneden eve taşınmasını sağlıyor.

“Yenimahallelilere hayırlı olsun”

Ambulansı inceleyerek bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Onların huzurlu, mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşaması için uğraşıyoruz. Ambulansımız Yenimahalle’mize hayırlı olsun. Göreve geldiğim günden bu yana belediyemize ait araçlar ile hizmet veriyoruz. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Yeni aracımız Yenimahallelilere hayırlı olsun” dedi.