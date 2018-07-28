Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 11:29

Yenimahalle’den araç filosuna ambulans takviyesi

Yenimahalle Belediyesi 396’lık araç filosuna, 2017 model bir hasta nakil ambulansı daha ekledi.

Yenimahalle’den araç filosuna ambulans takviyesi

28 Temmuz 2018 11:29


Hafta içi mesai saatleri içerisinde çalışan hasta nakil ambulansları, hafta sonu da belediyenin tüm etkinliklerinde acil duruma karşı nöbet tutuyor.


Tam donanımlı sağlık hizmeti


Vatandaşlar, Acil Tıp Teknisyeni’nin de (ATT) bulunduğu tam donanımlı ambulanslara 444 93 64 numaralı telefondan ulaşabiliyor.


İçerisinde sedye, boyunluk, vital bulguları izleme monitörü, elektro şok cihazı, aspiratör ve oksijen tüpü bulunan ambulanslar, acil müdahale gerektirmeyen, stabil yatağa bağımlı ancak sedyeyle nakledilmesi gereken hastaların evden hastaneye ya da hastaneden eve taşınmasını sağlıyor.


“Yenimahallelilere hayırlı olsun”


Ambulansı inceleyerek bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Onların huzurlu, mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşaması için uğraşıyoruz. Ambulansımız Yenimahalle’mize hayırlı olsun. Göreve geldiğim günden bu yana belediyemize ait araçlar ile hizmet veriyoruz. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Yeni aracımız Yenimahallelilere hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç