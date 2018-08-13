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13 Ağustos 2018 11:23

Yenimahalle’den Avrupa standartlarında hizmet

Yenimahalle Belediyesi, 200 yer üstü çöp konteynerini Uğur Mumcu, İlkyerleşim ve Turgut Özal mahallelerinde konumlandırıyor.

Yenimahalle’den Avrupa standartlarında hizmet

13 Ağustos 2018 11:23


Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Standartlarında imal edilen 200 yer üstü çöp konteynerini Uğur Mumcu, İlkyerleşim ve Turgut Özal mahallelerinde konumlandırıyor.


Geçen seneden itibaren Yenimahalle’de yerleştirilmeye başlanan konteynerler, hem çöplerden akan suları dışarı sızdırmıyor, hem de kötü kokuları içeri hapsediyor. Haşere oluşumunu engellemesiyle de dikkat çeken yeni konteyner sisteminden, yenileriyle birlikte bugüne kadar 400 yerleştirildi.


3 ton çöp kapasitesine sahip


Dayanıklı ve sağlıklı olmasıyla dikkat çeken konteynerler, 3 bin litre çöpü içerisinde barındırabiliyor. Ayrıca, vatandaşların çöpü kolaylıkla açılabilmesi için el tutacağı ve ayak pedalı da olan konteynerler, belediye yetkilileri tarafından periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor ve uzaktan kumandalı araç üstü vinç sistemi ile boşaltılıyor. Zamandan ve mazottan tasarruf da edilen konteynerler iki günde bir boşaltılıyor. Büyük siteler önüne yerleştirilen konteynerler sayesinde çöp yığılmalarının da önüne geçiyor.




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