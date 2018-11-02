Yenimahalle'den “Obeziteye Dur De” çağrısı

Yenimahalle Belediyesi ve Liv Hospital Ankara Hastanesi ortaklığında, Ankamall AVM'de, obezite farkındalık etkinliği düzenlendi.

Alanında uzman sağlık personelleri, doktorlar ve diyetisyenler eşliğinde vatandaşların şeker, tansiyon ve vücut kitle endeksi ölçümlerinin yapıldığı, stantların kurulduğu etkinlikte, günümüzün en önemli sağlık sorunlarının temeli olan obezite hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Sağlıklı yaşam ve beslenme günlüğü hakkında broşürlerin dağıtıldığı programda “Obezite Bilinçlendirme Toplantısı” yapıldı. Obezite'nin çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunun altının çizildiği söyleşide, Yrd. Doç. Dr. Cem Emir Güldoğan ile Diyetisyenler Deniz Özdemir ve Halime Besler ülkemizde yüzde 30 ile her yıl artış gösteren bir orana sahip obezite sorununun beraberinde getirdiği hastalıklara dikkat çekti. Hipertansiyon, diyabet ve damar hastalıklarının temel sebebi olan obezite, enine boyuna masaya yatırıldı. Standı ziyaret ederek şeker ve tansiyon ölçümü yaptıran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sağlık hizmetlerinin doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmamasına rağmen, belediyelerin gücü ölçüsünde bu konularda çalışma yürütmesi ve katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Başkan Yaşar, “Benim için halk sağlığı birinci önceliktir. İnsan odaklı hizmetler yerel yönetimlerin olmazsa olmazlarındandır. İnsan için eğitim ve sağlık temel haktır. Sağlık alanında önemli çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 50'ye yakın yeni sağlık ocağı açarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Evde sağlık hizmeti çalışmalarımızla evden çıkamayacak durumda olan yatak bağımlısı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde tedavi ediyoruz. Belediye imkanlarımız çerçevesinde belirli periyotlarla güncel sağlık sorunları hakkında seminerler, sempozyumlar, toplantılar düzenleyerek farkındalık yaratmaya, vatandaşlarımız bilinçlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.