Yenimahalle'den Onkoloji Hastanesine park

Bir ilke imza atarak Zübeyde Hanım Onkoloji Konukevini yapan ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ücretsiz konuk eden belediye, şimdi de hastane içine, tedavi gören minikler için park inşa etti.

Onkoloji Hastanesi bahçesinde bulunan alana yaptırılan Şefkat Evi ve Çocuk Eğlence Merkezinin peyzaj ve çevre düzenlenmesini tamamlayan Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alan içerisine, hastanede yoğun tedavi süreci geçiren hastaların çocuklarının keyifli vakit geçirmesi ve rahat nefes alması amacıyla çocuk oyun alanı inşa etti.

"Zor zamanlarında vatandaşın yanındayız"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Onkoloji Hastanesinde yatan hastaların ve yakınlarının çok zor süreçler yaşadığının bilincindeyiz. Bu sebeple 2014 yılında hizmete açtığımız Zübeyde Hanım Konuk Evi ile şehir dışından gelen, ekonomik durumu yeterli olmayan vatandaşlarımıza temiz ve güvenli şekilde barınacakları bir yer temin etmiş bulunuyoruz. Verdiğimiz destek ile hasta yakınlarının acılarını bir nebzede olsa hafiflettiğimizi düşünüyorum. Hastane içerisinde uygun görülen bu alana yapılan çocuk oyun alanı da bu hizmetlerin devamı niteliğindedir. Çocuklarımız bu sıkıntılı süreçten uzak kalsınlar ve çocukluklarını yaşasınlar istiyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.