Yenimahalle'den OSTİM'in miniklerine anaokulu

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanların ve mahalle sakinlerinin çocuklarını bırakabilecekleri sıcak bir yuva kurmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi, yapımı tamamlanan Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'nin açılışı için gün sayıyor.

Binlerce vatandaşın ekmek kapısı olan, en büyük sanayi merkezlerinden biri konumunda bulunan OSTİM'de çalışan kadınlar, hizmete girecek olan anaokuluna çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekler. Devlette üst düzey görevlerde bulunan 90 yaşındaki Kemal Baytaş'ın destekleriyle tamamlanan anaokulu, ismini de hayırsever vatandaştan alacak. Bölgede çalışanların büyük sevinçle karşıladığı bin 130 metrekare alana sahip, 5 kattan oluşan gündüz bakımevi, yıl sonuna kadar hizmete girmiş olacak. Önceliğin OSTİM çalışanlarına verileceği anaokulunda ön kayıtlar da alınmaya başlandı. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 0312 526 23 22 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “OSTİM'de hissedilen bir eksikti anaokulu. Biz de hayırsever vatandaşımızla kolları sıvadık ve OSTİM çalışanlarının çocuklarını bırakabilecekleri sıcak bir yuva yaptık. OSTiM'e hayırlı olsun” dedi.