Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 10:02

Yenimahalle’den şiddet mağduru kadınlara destek

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği, Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” kapsamında yapılan farkındalık seminerlerinin 2’incisi Holiday Inn Otel’de düzenlendi.

Yenimahalle’den şiddet mağduru kadınlara destek

16 Eylül 2017 10:02


Dezavantajlı kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hayata geçen projesi kapsamında; geçtiğimiz ay 50 kadına, erkek işi denilen kaynakçılık, lojistik, plastik enjeksiyon alanlarında eğitim vererek meslek öğreten proje ortakları, eğitim seminerlerine de aralıksız devam ediyor.


Çok sayıda iş insanın katıldığı seminerde kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Kadına şiddet sorunu dünyanın her yerinde yüz yıllardır kanayan bir yaradır” dedi.


Konuyu Nazım Hikmet’in Kuvay-ı Milliye destanı içerisinde yer alan dizeleriyle özetleyen Kartal “Nazım’ın da dediği gibi maalesef kadınların yeri hala ülkemizin birçok bölgesinde en sonda geliyor. Sorun çok büyük. Bu sorun bizim ülkemizde daha şiddetli ve ağır yaşanıyor” diye konuştu.


OSİAD olarak Kadınların çalışma yaşamında yer almaları, çocuklarına güvenli bir alanda eğitim ve bakım hizmeti sağlamaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden OSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Ekinci de, “Maalesef kadına şiddet olaylarını televizyonlarda seyrediyor, gazetelerin 3. sayfalarında okuyoruz ve olağan hayatımıza devam ediyoruz. Bu haberler kadınların yaşadığı travmaları, acıları duyurur ama aslında toplumun aynasıdır. Bazen bu aynaya cesaretle bakar, bazen görmezden geliriz. OSİAD ve proje ortaklarımız da bu aynaya cesaretle bakabilen, içinde bulunduğu toplumun durumlarının farkında olan kurum ve kuruluşlardır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç