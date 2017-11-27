Yenimahalleli çocuklar haklarını Çocuk Müzesi’nde öğrendi

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 10 bin öğrenciyi ağırlayan müzede özel gün ve haftalarda düzenlenen programlarla minik ziyaretçilerde farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında da müze ziyaretçilerine, 1 hafta boyunca özel eğitim programlarıyla çocuk hakları eğitimi verildi. Minik ziyaretçilere hakları eğlenceli aktivitelerle anlatıldı.

Eğlence ve eğitim bir arada

Kurulduğu günden bu yana çocukların uğrak noktası olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde 4-12 yaş okul gruplarına interaktif eğitimler veriliyor. Çocuklar alışılmış eğitim modellerinden farklı olarak oynayarak, eğlenerek, dokunarak, eğitimlere aktif olarak katılarak kazanımlar elde ediyor. Her yaş grubuna farklı programların hazırlandığı müzede, özel günlere özel düzenlenen programlarla da çocuklarda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

18 yaşına kadar ben bir çocuğum

Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında 1 hafta boyunca süren etkinliklerde çocuklar, özgürce oyun oynama hakkı olduğunu, ırk, dil, din, cinsiyet ve kökeninden dolayı ayrım yapılmaması, şiddete maruz kalmama hakkı, barış içinde savaşsız bir ortamda yaşama hakkı, sağlık bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkı, düşünce özgürlüğü gibi haklarını çeşitli aktivitelerle öğrendiler. Çocuklar haklarını öğrenirken, aynı zamanda keyifli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadılar.

"Çocuklarımız geleceğimizdir"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve bu projeyi bu yüzden hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Dünyada her gün yüzlerce çocuk açlık, susuzluk ve savaşlardan hayatını kaybediyor. Birçok çocuk yatağa aç giriyor. Bu duruma insanlık sessiz kalıyor. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklara yönelik projelere önem veriyoruz. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi projesini çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için hayata geçirdik” dedi.