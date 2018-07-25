Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 11:53

Yenimahalleli engelli vatandaşlar Nevşehir’de

Engelli vatandaşların sosyal hayata aktif olarak katılmalarını amaç edinen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, 52 engelli vatandaşı Nevşehir’e götürdü.

Yenimahalleli engelli vatandaşlar Nevşehir’de

25 Temmuz 2018 11:53


Engelli vatandaşların sosyal hayata aktif olarak katılmalarını amaç edinen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, zihinsel, işitme, süreğen ve ortopedik engelleri olan 52 vatandaş için Nevşehir gezisi düzenledi. Grup, gezi programı kapsamında Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Emrullah Yılmaz ve ekibi ile birlikte ilk olarak Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’nu ziyaret etti.


Yenimahalleli engellileri Hacıbektaş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Selmanpakoğlu, konuklarına bölge tarihçesi ve Hacıbektaş Veli Hazretleri hakkında bilgi vererek, Emrullah Yılmaz’a tunçtan bir plaket takdim etti. Daha sonra hep birlikte yemek yiyen grup, ardından Nevşehir’deki Hacıbektaş Veli Türbesi, Ozanlar Yolu, Delikli Taş ve Çilehane’yi ziyaret etti.



"Bizleri düşünen bir belediye başkanımız var"


Gezinin kendileri için güzel bir değişiklik olduğunu ve Nevşehir’i çok beğendiklerini dile getiren engelli vatandaşlar, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz. Yenimahalle gerçekten engellilerin huzurla, sorunsuz yaşayabileceği bir ilçe. En önemlisi bizleri bugün olduğu gibi her gün düşünen bir belediye başkanımız var" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç