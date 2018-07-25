Yenimahalleli engelli vatandaşlar Nevşehir’de

Engelli vatandaşların sosyal hayata aktif olarak katılmalarını amaç edinen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi, zihinsel, işitme, süreğen ve ortopedik engelleri olan 52 vatandaş için Nevşehir gezisi düzenledi. Grup, gezi programı kapsamında Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Emrullah Yılmaz ve ekibi ile birlikte ilk olarak Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’nu ziyaret etti.

Yenimahalleli engellileri Hacıbektaş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Selmanpakoğlu, konuklarına bölge tarihçesi ve Hacıbektaş Veli Hazretleri hakkında bilgi vererek, Emrullah Yılmaz’a tunçtan bir plaket takdim etti. Daha sonra hep birlikte yemek yiyen grup, ardından Nevşehir’deki Hacıbektaş Veli Türbesi, Ozanlar Yolu, Delikli Taş ve Çilehane’yi ziyaret etti.

"Bizleri düşünen bir belediye başkanımız var"

Gezinin kendileri için güzel bir değişiklik olduğunu ve Nevşehir’i çok beğendiklerini dile getiren engelli vatandaşlar, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz. Yenimahalle gerçekten engellilerin huzurla, sorunsuz yaşayabileceği bir ilçe. En önemlisi bizleri bugün olduğu gibi her gün düşünen bir belediye başkanımız var" dedi.