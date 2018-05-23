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23 Mayıs 2018 10:16

Yenimahalleli engelli ve aileleri Çanakkale’de

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında engelliler ve aileleri Çanakkale’yi gezdi.

Yenimahalleli engelli ve aileleri Çanakkale’de

23 Mayıs 2018 10:16


Yenimahalle Belediyesi, ortopedik, görme, işitme engelli ve süreğen hastalıklı vatandaşlar ve aileleri için Çanakkale gezisi düzenledi. Bir gece konaklamalı bir otobüs ve bir engelli aracı ile toplam 50 vatandaşın katıldığı gezide hem yeni yerler keşfedildi hem de kaynaşarak yeni arkadaşlıklar edinildi. Gezi çerçevesinde şehit ve gazi yakınları, feribot ile Gelibolu Yarımadası’na gitti. Vatandaşlar, gezinin ilk gününde 57. Alay Şehitliği, Atatürk’ün gözetleme yeri ve saatinin parçalandığı yer, siperler, Yeni Zellanda Anıtı ve mezarlıklarının da bulunduğu Conkbayırı, İngiliz Anzak ve Fransız mezarları, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği ve Eceabat, Alçıtepe köyü ve Savaş Müzesi, Arıburnu ve Anzakların çıkarma yaptığı koy, Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve Kanlı Sırt-Kırmızı Sırt bölgeleri, Morto Koyu, Seddülbahir köyü ve Seyit Onbaşı Anıtı’nı ziyaret etti. Grup, ertesi gün Çanakkale merkezinde birbirine yakın yürüme mesafesinde olan Truva Atı, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi yerleri gezerek Ankara’ya döndü. Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediyesine kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür ettiler.




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