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26 Aralık 2017 10:21

Yenimahalleli engelliler haklarını öğrendi

Yenimahalle Belediyesi, engelli vatandaşları kendilerine tanınan tüm yasal hakları öğrenmeleri için “Engelli Hakları” adlı seminerde buluşturdu.

Yenimahalleli engelliler haklarını öğrendi

26 Aralık 2017 10:21


Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe Sarı tarafından Yenimahalle Belediyesi Yeni Salon’da gerçekleşen seminere, engelli vatandaşlar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.



“Kapımız sizlere her zaman açıktır”


Seminer öncesi katılımcılara seslenen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi Sorumlusu Emrullah Yılmaz, “Engellilerin ve engelli ailelerinin pek çoğunun haklarını bilmediklerini görüyoruz. Bugün burada sizlere haklarınızı anlatacağız. Yenimahalle Belediyesi olarak kapımız sizlere her zaman açıktır. Elimizden geldiğince sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz” dedi.



“Çoğu engelli yurttaşımız haklarından haberdar değil”


Açılış konuşmasının ardından engelli vatandaşlara ve ailelere haklarını bilmeleri konusunda uyarılarda bulunan SAHİMSEN Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe Sarı, “Çoğu engelli yurttaşımız haklarından haberdar değil, haberdar olanlar da tam anlamıyla bilmiyor” diye konuştu.


Engellilerin hakları konusunda bilinmesi gerekenleri madde halinde sıralayan Sarı, “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Engelliler Hakkında Kanun, anayasanın ilgili maddeleri, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, Otizm Eylem Planı, Çocuklar ve Gençler İçin Özel Gereksinim Raporu Hakkında Yönetmelik. Bunları engelliler ve aileleri mutlaka bilmelidir” dedi.



“Engellilere ömür boyu eğitim bir hak olarak tanınmıştır”


Engellilerin istihdam ve çalışma haklarının BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde, anayasada ve Engelliler Hakkında Kanunda tanındığını da vurgulayan Sarı, “Bu kanunlarda engellilere ömür boyu eğitim bir hak olarak tanınmıştır. Bu yüzden EKPSS, korumalı iş yerleri, İş Kur Meslek Edinme Kursları ve Avuç İçi Damar Okuma Uygulamasını bilmelisiniz” diye konuştu.


Seminer sonunda Sarı, katılımcıların sorularını da cevapladı.




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