Yenimahalleli engellilere “Buray” sürprizi

Yenimahalle Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nde vatandaşlarını yalnız bırakmayacak. 3 Aralık Pazar günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak etkinliklerde pop müzik sanatçısı Buray, şarkılarını Yenimahalleliler için söyleyecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan program engelli temalı lirik dans gösterisiyle başlayacak. Etkinliklere; Özel Kardelen, Can Yaren, İlk Emek, İletişim Başkent, İnci Ser, Mavi Yıldızlar ve Sedat Taş Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri aileleri ve öğretmenleriyle birlikte katılacak. Pop müziğinin beğenilen yorumcusu Buray da etkinlikler kapsamında muhteşem bir konsere imza atacak. Öte yandan özel eğitim kurumlarının öğrencileri Buray’ın sevilen şarkısı “Mecnun’u” sanatçıyla birlikte yorumlayacak. Ayrıca; programa katılan tüm engelli bireylere günün anısına çeşitli hediyeler verilecek.

Tüm Yenimahallelileri Engelliler Günü etkinliklerinde buluşmaya çağıran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız. Biz Yenimahalleyi 7’den 70’e herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.