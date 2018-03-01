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01 Mart 2018 11:04

Yenimahalleli Eylül’den bilardo şov

Türk bilardosunun duayen isimlerinden Esen Kibaroğlu’nun kızı Eylül Kibaroğlu, 2018 yılı Türkiye Şampiyonası 1’inci Etap Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldu.

Yenimahalleli Eylül’den bilardo şov

01 Mart 2018 11:04


Yenimahalle, sporda şampiyonluklara doymuyor. Hentbol, yüzme, futbol, buz pateni ve masa tenisinde şampiyonluklara imza atan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bilardoda da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yenimahalle Belediyesinin başarılı isimlerinden Eylül Kibaroğlu, 23-25 Şubat tarihleri arasında Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 2018 yılı Türkiye Şampiyonası 1’inci Etap Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldu.



"Sportif başarılar şampiyonluklarla taçlanıyor"


Henüz 12 yaşındayken ıstakayı eline alan Kibaroğlu, 32 sporcunun katıldığı bayanlar kategorisinde finale kadar yenilgisiz geldi. Ancak final maçında rakibine 6-5 kaybeden Kibaroğlu, ikinci oldu.


Yenimahalle’nin her zaman başarılarla adından söz ettirmesinden onur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçemizde spora ve sporcuya her türlü imkanı sağlıyoruz. Belediye olarak mücadele ettiğimiz her branşta şampiyonluğu göğüslemek için çalışmaya, sportif başarımızı taçlandırmaya devam edeceğiz" dedi.



Hedef Euro Tour


Türk bilardosunun duayen isimlerinden Esen Kibaroğlu’nun kızı olan Eylül Kibaroğlu, 3-4 Mart tarihleri arasında İtalya’nın Trevisio şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası puan turnuvası "Euro Tour"a katılacak.




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