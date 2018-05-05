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05 Mayıs 2018 10:32

Yenimahalleli gençler bilim şenliğinde

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen bilim şenliğinin 2’incisi Ragıp Tüzün Parkı’nda yapıldı.

Yenimahalleli gençler bilim şenliğinde

05 Mayıs 2018 10:32

ODTÜ, Gazi, Ankara Üniversiteleri, Yenimahalle ve OSTİM Endüstri Meslek Liseleri ile Cebeci Ortaokulu’nun stantlarıyla katıldığı bilim şenliğinde, genç mucitlerin yaptığı robotlar ve araçlar büyük beğeni toplarken, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yetiştirdiği farklı türlerdeki böcekler de şenliğe renk kattı.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen bilim şenliğine; Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ile Yenimahalle genelindeki pek çok okuldan öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.


Stantları tek tek gezerek bilgi alan Yaşar, öğrencileri tebrik ederek, “Sizlerin böyle güzel işlerde yer almanız çok önemli. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan sizlersiniz. Bu denli güzel projeler yapmanız beni gururlandırdı, ülkemizin geleceğine umutla bakmamı sağladınız” dedi.


Madagaskarlı Rıfkı ilgi odağı oldu


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yetiştirdiği farklı türlerdeki böcekler çocukların ilgi odağı olurken tarımda zararlı böceklerle beslenen faydalı böcekler yetiştiren gençler, bu yıl Kayseri, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde ve Ankara’da bal, elma ve ceviz için milyonlarca faydalı böcek bırakılacağını belirtti. Şenlik sayesinde farklı türlerdeki böcekleri inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, bu böcekler hakkında bilgi de aldı. Böcek standında Rıfkı adı verilen Madagaskar hamamböceğini eline almak için ise çocuklar sıraya girdi.


Şenlik kapsamında açtıkları pek çok stantla dikkatleri üzerine çeken Gazi Üniversitesi öğrencileri, bir yandan evde yapılabilecek şekilde sabun ve el kremi üretirken, bir yandan da güneş enerjisinden elektrik üretti. Bazı öğrencilerse kendi yaptıkları otomatik fındık kırma makinesi, 3 boyutlu yazıcı, akıllı ev otomasyonları gibi ürünleri tanıttı.


ODTÜ’lü öğrencilerden elektrikli araç şovu


ODTÜ’nün robot topluluğu da kendilerine TUBİTAK’tan iki ödül getiren “Red” ve 2016 yılında Londra’da yarışan ve Türkiye takımları arasında 1’inci, dünya çapında 22’inci olan R3 Shell Eko:Maraton yarışması için tasarlanan elektrikli araçlarını Yenimahallelilere tanıttı. 120 km hız yapabilen ve 150 km yol gidebilen Red ile 50 Kilometre hızla 50 kilometre yol yapabilen R3 katılımcılardan büyük beğeni topladı.


Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri de yaptıkları PLC kontrolü otomasyon sistemleri ve elektronik uygulamaları ile şenlikteki yerlerini aldı. Ayrıca; Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de 3D Printer ve Laser Yazıcılarıyla hünerlerini sergiledi.




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