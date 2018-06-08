Yenimahalleli minikler çiğ köfteye sevgi kattı

Bu kapsamda Şehit Yüzbaşı İlker Aydın Anaokulunda mutfak atölyesinde öğrenciler çiğ köfte ustası eşliğinde çiğ köfte yoğurmayı öğrendiler.

Sıra gecesi etkinliğinde öğrenciler, türkülerle hem eğlendiler hem çiğ köfte yapmayı öğrendiler. Minik öğrencilerin her biri kendi tepsilerinde kendi köftelerini yoğururken, ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Şampiyon çiğ köfte ustası Ali Çok eşliğinde çiğ köfte yoğuran çocuklar, malzemeleri ustanın talimatları doğrultusunda minik elleriyle yoğurdu. Saçta yapılan lavaşlar ise minik öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Çiğ köftelerine sevgilerini katan minikler yaptıkları köfteleri ailelerine götürdü.

Yenimahalle anaokullarında başlayan yaz okulu programları dolu dolu geçiyor. Birbirinden renkli aktivitelerin olduğu yaz okullarında çocuklar eğitim yılının yorgunluğunu atarken, yaptıkları etkinliklerle kendilerini geliştiriyorlar. Bisiklet, yüzme, at binme gibi etkinliklerin yapıldığı yaz okullarında müze gezileri ve atölye çalışmalarıyla öğrenciler kendilerini geliştirme imkanı buluyor.