Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim alarak dans etmeyi öğrenen Yenimahalleli minikler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahne aldı. Halk oyunları ve balede hünerlerini sergilemek için Yıldız Kenter Salonu’na gelen küçük dansçıları aileleri de yalnız bırakmadı. Heyecanla çocuklarının sahneye çıkmasını bekleyen anne ve babalar Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti. İlk olarak Çaykovski ve Strauss Polka’nın muhteşem müzikleri ile bale yapan minikler, daha sonra da Kafkas, Van, Artvin ve Mardin yöresine ait halk oyunları ile profesyonel dansçılara taş çıkardı. Alkışların bir an olsun dinmediği tıklım tıklım dolu olan salonda, çocuklarını mutluluk gözyaşları içerisinde izleyen aileler, ellerindeki kameralar ile anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Gösteri sonunda bazı anne ve babalar çiçek vererek ve sarılarak çocuklarını tebrik etti.