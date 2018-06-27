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27 Haziran 2018 10:09

Yenimahalleli minikler uçurtma şenliğinde buluştu

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren anaokulları, minik öğrencilerine yaz okulu kapsamında “uçurtma şenliği” düzenledi.

Yenimahalleli minikler uçurtma şenliğinde buluştu

27 Haziran 2018 10:09

Yaklaşık 350 miniğin uçurtmasının gökyüzünde buluştuğu günde çocuklar doyasıya eğlendi.


Etkinlikte öğretmenlerinin yardımıyla rengarenk uçurtmaları gökyüzüne salan minikler, Yenimahalle semalarını uçurtmaya bürüdü. Kahkaha seslerinin bir an olsun dinmediği şenlikte veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak, Yenimahalle Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.


Minikler yaz okulunda birbirinden renkli aktivitelerin yanı sıra eğitici vakit de geçiriyor. Bisiklet, yüzme, sinema, jimnastik, piknik, at binme, müze gezileri ve atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme imkanı bulan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor.




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