Yenimahalleli minikler uçurtma şenliğinde buluştu

Yaklaşık 350 miniğin uçurtmasının gökyüzünde buluştuğu günde çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte öğretmenlerinin yardımıyla rengarenk uçurtmaları gökyüzüne salan minikler, Yenimahalle semalarını uçurtmaya bürüdü. Kahkaha seslerinin bir an olsun dinmediği şenlikte veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak, Yenimahalle Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Minikler yaz okulunda birbirinden renkli aktivitelerin yanı sıra eğitici vakit de geçiriyor. Bisiklet, yüzme, sinema, jimnastik, piknik, at binme, müze gezileri ve atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştirme imkanı bulan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor.