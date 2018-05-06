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06 Mayıs 2018 14:12

Yenimahalleli miniklerin yılsonu heyecanı

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde hizmet veren anaokulları, 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezunlarını verdi.

Yenimahalleli miniklerin yılsonu heyecanı

06 Mayıs 2018 14:12

Mezuniyet ve baharın gelişinin kutlandığı programda 6 yaş grubu öğrenciler kep attı.


Yakacık Mesire Alanı’nda düzenlenen programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ile 740 anaokulu öğrencisi ve velileri katıldı. Palyaçolar, sihirbazlık ve kukla gösterileri, yarışmalar gibi çok sayıda etkinliklerin düzenlendiği programda minikler gönüllerince eğlendi. Programın başında öğrenci ve velilere seslenen Fethi Yaşar, "Bugün burada sizlerle Yenimahalle bünyesindeki ana okullarının yıl Sonu etkinliğinde bulunmaktan onur duyuyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime, sağlığa, kültüre ve sanata hizmet ederek Yenimahalle’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu sadece Ankara’ya değil Türkiye’ye gösterdik. Göreve geldiğim günden beri 12 tane anaokulu Yenimahalle’de kazandırdığım için çok mutluyum. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde en az 500 çocuğumuzu da aramıza katmış olacağız. Yenimahalle de eğitimin kalitesini yükseltmek için etüt merkezleri, üniversiteye hazırlık kursları açarak sizlerin daha başarılı, araştıran, sorgulayan, çağdaş bir eğitim anlayışını benimsemeniz için çalışıyoruz. Yenimahalle’nin kaynaklarını sizlere kullanıyorum, kullanmaya da devam edeceğim" ddei.


Program sonunda minikler sahnede kep atarak ilk mezuniyet heyecanını yaşadılar.




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