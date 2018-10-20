Yenimahalleli muhtarlar yemekte buluştu

Yenimahalle Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarını Yenimahalle Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya getirdi. Başkan Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekli eğlence programında uzun uzun sohbet eden muhtarlar gönüllerince eğlendi.

İn Love Balo Salonu'nda düzenlenen muhtarlar buluşmasına; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar ile eşleri katıldı.

Birlikte geçen yıllar plaketle taçlandı

Gecede; bütün muhtarlara, birlikte uyumla geçen yılların anısına birer teşekkür plaketi veren Başkan Yaşar, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Muhtarlar; devletin de demokrasinin de ilk kapısıdır" dedi.

"Günümüzde muhtarlık sadece postacıların evlerinde bulamadığı vatandaşların icra makbuzlarını, mahkeme tutanaklarını teslim ettiği bir yer olmuştur" diye konuşan Başkan Yaşar "Yerel ve genel yönetici başarılı olacaksa muhtarlara kulak vermek zorundadır. 56 tane muhtarım var, 28 hektar alanda belediye çalışması yapıyoruz. Her yeri görmem de her noktayı bilmem de mümkün değil. Benim görevim oradaki muhtarın istek ve şikayetlerini dinlemek, yerine getirmektir. Muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetici başarısız olmaya mahkumdur. Benim kapım muhtarlara her zaman açık oldu, geride bıraktığımız 10 yıl boyunca kimseyi kimseden ayırmadım. Çünkü bizim makamlarımız siyaset makamı değil. Yenimahalle'yi seviyorum. Sizleri seviyorum. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Bizler şanslı muhtarlarız

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek de "Yenimahalle'nin yerel yöneticileri olarak sizinle geçirdiğimiz 10 yılda belediye başkanımız olarak muhtarların işlerini kolaylaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Ayrım yapmadan bizden gelen talepleri hep ön planda tutarak hizmet verdiniz. Sizin muhtarlara olan ilginiz ve desteğiniz Ankara'nın diğer muhtarları arasında konuşuluyor. Bizlerin ne kadar şanslı olduğunu dillendiriyor olmalarından onur duyuyoruz" diyerek Başkan Yaşar'a muhtarlar adına teşekkür plaketi verdi.