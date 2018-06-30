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30 Haziran 2018 10:58

Yenimahalleli öğrencilerde YKS heyecanı

Yenimahalle Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin gereği olarak hayata geçirdiği “Eğitime Destek Projesi” kapsamında lise ve üniversite kurslarında eğitim alan Yenimahalleli öğrenciler, ilk defa 2018 yılında uygulanacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına giriyor.

Yenimahalleli öğrencilerde YKS heyecanı

30 Haziran 2018 10:58


Yenimahalle’nin genç sakinleri daha önce uygulanan YGS ve LYS sınavları gibi iki ayrı dönemde değil, peş peşe iki gün girecekleri sınavda ter döküyor.


TYT ve AYT diye adlandırılan her iki aşamadan sırasıyla en az 150 ve 180 puan almaları gereken Yenimahalle’nin başarılı öğrencileri yıl boyunca Ragıp Tüzün Parkı içinde bulunan Yenimahalle Eğitim ve Kurs Merkezi’nde sınava hazırlandı. Yoğun tempo içerisinde, alanında uzman öğretmenler eşliğinde, Türkçe, Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Coğrafya, Biyoloji ve Felsefe branşlarında sınava hazırlanan adaylar ilk kez uygulanacak YKS sınavında harcadıkları yoğun emeğin karşılığını almaya çalışacak.


“Aydınlık Türkiye’yi eğitimli gençlerle kuracağız”


Yenimahalle de yapılan hizmetler içerisinde gençleri her zaman ön planda tutup onların gelişimi için her türlü çalışmanın yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ”Türkiye’nin gelecekte aydınlık günler görmesini istiyorsak en büyük yatırımlarımızı gençlere yapmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet ettiği gibi gençliği yetiştiriyor, onların bilimsel ve kültürel açıdan gelişimleri için elimizden gelen tüm hizmetleri sunuyor, aydınlık bir Türkiye’yi eğitimli gençlerin kuracağına inanıyoruz. Gençlerimizin ileride hayatlarını belirlemede büyük bir öneme sahip olan üniversiteye giriş sınavlarına düzgün ve donanımlı hazırlanmaları için bu kurs merkezlerini kurduk. Umarım neticeleri olumlu olur ve Yenimahalle’nin gençleri arzu ettikleri üniversitelerde eğitim görebilir. Gençlerimize sınavlarında başarılar diliyor, bu zorlu süreçte kendilerine emek harcayan, destek olan öğretmen ve velilerine de teşekkür ediyorum” dedi.




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