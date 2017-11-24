Yenimahalleli öğrencilere diş taraması

Seminerde ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Umut Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Selim Mutgan, öğrencilere ağız bakımının önemi, diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar konularında bilgi verdi. Seminerin ardından Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Susuz, Yuva ve Memlik İlköğretim Okulu öğrencilerini diş taramasından geçirdi. Yenimahalle Belediyesi Diş Hekimi Eylem Avşar tarafından gerçekleştirilen taramalarda çocuklara diş sağlığı ve ağız bakımı bilincini kazandırmak için aylık diş tablosu, diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Aynı zamanda öğrencilere muayenede gösterdikleri cesaret nedeniyle “Cesaret Belgesi” de verildi.

“Küçük yaşlardan itibaren çocuklar bilinçlendirilmeli”

Ağız ve diş sağlığı konusunda çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızın sağlıklı dişlere, sağlıklı gülüşlere sahip olması için rutin ağız ve diş sağlığı kontrollerimize devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, o yüzden onları sağlık konusunda küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirmeliyiz” dedi.