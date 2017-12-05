Yenimahalleli tüketiciler, haklarını öğrendi

Yenimahalle İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezi’nde 4 gün boyunca düzenlenen seminerde, toplamda 500 vatandaş haklarını öğrendi. Eğitim programında Tüketici Hakları Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Cem Kazdağ THD’nin kuruluşu ve amacı hakkında konuşma yaparak, çoğu tüketicinin karşılaştığı sorunlardan bahsetti.

Kazdağ, "Vatandaşlar, ayıplı mal ya da hizmete ödenen bedeli geri isteme, ayıplı malın yenisiyle değiştirilmesini ya da tamirini isteme, ayıp kadar indirim alma hakkına sahiplerdir. Bunun yanında ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı da tazminat davası açabilirler" dedi.

THD Hakem Heyeti Başkanı Ahmet Yurtseven ise "Sizler ayıplı bir mal ya da hizmet alıp mağdur olduğunuzda ve bunun sonucunda firma ile mağduriyetini çözemezseniz bize başvurabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetlerini kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür" diye konuştu.

Seminer sonunda konuşmacılar, vatandaşların sorularını yanıtladı.