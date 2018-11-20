İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenimahalleliler Anadolu Destanı'nı dinledi

Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) Türk Halk Müziği Korosu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Anadolu Destanı" adlı etkinlik, Şef Abdullah Gündüz yönetiminde Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) Türk Halk Müziği Korosu tarafından ortaklaşa düzenlenen "Anadolu Destanı" adlı etkinlik, Şef Abdullah Gündüz yönetiminde Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.


Salonu hıncahınç dolduran Yenimahalleli vatandaşlar, “Bir Başkadır Benim Memleketim” temasıyla birbirinden güzel türküleri HAMOY Türk Halk Müziği Korosu'ndan dinledi.



Koristleri ayakta alkışladılar


Alkışlar eşliğinde türküleri hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar, Şef Gündüz'ün esprili mizacı ile de kahkahalara boğuldu.


Türkülerin Yenimahalle'de can bulduğu gecede, vatandaşlar koristleri ayakta alkışladı.



“Yenimahalle'nin eski halinden eser yok”


Songül Akça (55) adlı vatandaş, “Neredeyse her hafta sonu Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu konserlere ve etkinliklere katılıyoruz. Yenimahalle'de yaşamak gerçekten bir ayrıcalık. Başkan Yaşar'ın göreve gelmesiyle birlikte Yenimahalle adeta devrimi yaşadı. Yenimahalle'yi Fethi Yaşar'dan öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz. Yenimahalle'nin eski halinden eser yok. Yenimahalle kültürün ve sanatın ilçesi oldu. Modern yüzüyle de dikkat çekiyor. Burada yaşamaktan ve başkanımızdan çok memnunuz. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.