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12 Ağustos 2018 11:10

Yenimahalleliler, gençlik merkezinde eğleniyor

Yaz tatiline giren ve sınav stresinden yeni çıkan gençler, Yenimahalle Belediyesinin gençlik merkezlerinde stres atıyor.

Yenimahalleliler, gençlik merkezinde eğleniyor

12 Ağustos 2018 11:10


Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi gençlerin akınına uğruyor. Demetevler’de bulunan kültür merkezine ücretsiz üyeliklerini yaptıran gençler, merkezde kültürden sanata, spordan eğlenceye kadar birçok alanda yaz tatillerini dolu dolu değerlendiriyor.



2 bin üyeye kaliteli hizmet


Yaklaşık 2 bin üyesi bulunan merkezin içerisinde müzik, ritim, dans ve drama salonu, kütüphane, bilgisayar sınıfı, oyun salonu, bay, bayan spor merkezi ile derslikler bulunuyor. Aynı zamanda oyun salonu da bulunan merkezde, 2 tenis ve langırt masası, buz hokeyi, bilardo ve dart oyunlarıyla günün stresini atan gençler, hem oyun oynuyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşiyor.




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