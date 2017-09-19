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19 Eylül 2017 10:41

Yenimahalleliler ’Halk Kart’ ile tasarruf yapıyor

Yenimahalle’de yaşayan tüm yurttaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından uygulamaya konan "Halk Kart" projesi ile vatandaşlar Yenimahalleli olmanın avantajını yaşamaya devam ediyor.

Yenimahalleliler ’Halk Kart’ ile tasarruf yapıyor

19 Eylül 2017 10:41


Yenimahalle sınırları içerisinde yaşayan herkes, hemşehrilik bilincini artırmayı amaçlayan projeyle hastaneden markete, eğitimden akaryakıta, kırtasiyeden kuaföre kadar birçok alanda indirimlerden yararlanıyor. Böylece hem vatandaş bütçesine uygun alışveriş yapma şansı yakalıyor hem de esnafın işleri artıyor.


Halk Kart ile Yenimahalle’ye ekonomik canlılık getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak. Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Bu kart ile yapılan alışverişler sayesinde Yenimahalle’de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar, ekonomik bir döngü yaratacak ve Yenimahalle’nin ekonomisi canlanacak" diye konuştu.



548 firma kayıt oldu


Şimdiye kadar 548 firmanın kayıt olduğu Halk Kart projesinde 74 bin aile Halk Kart sahibi oldu. Yenimahalle’de ikamet eden yurttaşların yararlandığı projeden Yenimahalle sınırları dışında oturmasına rağmen Yenimahalle’de işyeri olanlar da faydalanabiliyor.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, amaçlarının ekonomik sıkıntı içinde olan esnaf ile vatandaşlar arasında bir alışveriş hareketliliği sağlamak olduğunu söyledi. Yaşar, “Halk Kart Yenimahalleli esnaf ile vatandaşın kazanmasını hedefleyen bir proje. Vatandaş kartını alırken ücret ödemiyor, yıllık kart ücreti ödemiyor. Bu karta sahip olmak için Yenimahalleli olmak yeterli” diye konuştu.



Asgari ücretlinin cebine katkı


Son yıllarda yaşam koşullarının giderek zorlaştığı ülkemizde Halk Kart kullanan vatandaşların üye işyeri ve firmalardan yaptığı alışverişler sayesinde her vatandaşın cebine ekstra para da girmiş oluyor. 1300 TL asgari ücret alan bir Yenimahalleli, tüm ihtiyaçlarını ’Halk Kart’ ile karşılamış olsa aylık yaklaşık 100 lira gibi fazla harcama yapabilecek. Böylece yararlandığı indirimler sayesinde cebinde kalan parayla başka ihtiyaçlarını karşılayabilecek.




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