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29 Temmuz 2018 11:19

Yenimahalleliler konserde buluştu

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserlerinin ikinci durağı Batıkent Meydan oldu.

Yenimahalleliler konserde buluştu

29 Temmuz 2018 11:19


Sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin ve Evren Çelik’i dinlemek için saatler öncesinden alanı dolduran vatandaşlar, doyasıya eğlendi.


Konserde ilk olarak sahne alan Ersin Perçin, birbirinden güzel türkülerle kulakların pasını sildi.


Hep birlikte türkülere eşlik eden vatandaşlar, Perçin’in ardından sahneye çıkan Evren Çelik ile de halay çekti. Hareketli şarkılarıyla vatandaşları coşturan Çelik, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ettiğini dile getirerek, “Ne güzel bir gün, ne güzel bir akşam. Bizleri sizlerle buluşturan Yenimahalle’nin çalışkan Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Batıkent Meydan AVM altında bulunan kafelerde oturan vatandaşların da dahil olduğu konser, Aysel Yakupoğlu’nun muhteşem performansıyla devam etti. Billur sesiyle vatandaşları mest eden Yakupoğlu, “Karadır Bu Bahtım Kara” şarkısıyla sahneye giriş yaptı. İnternette tıklanma rekoru kıran “Öldüm Yar” adlı parçasını da seslendiren Yakupoğlu, büyük alkış topladı.


2 Eylül’e kadar devam edecek olan yaz konserlerinin bir sonraki durağı 3 Ağustos Cuma günü Ragıp Tüzün Parkı olacak.




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