Yenimahalleliler kültür gezisinde

Geziler kapsamında engellisinden yaşlısına, gazi ve şehit yakınlarına kadar herkes il il geziyor.

Yenimahalle Belediyesi, ortopedik engelli, görme engelli ve süreğen hastalıklı vatandaşlar ve aileleri için Amasra gezisi düzenledi. 23 engelli ailesinin bulunduğu gezide, 50 vatandaş Amasra Tarihi Çarşı, Amasra Kalesi ve Ağlayan Ağaç’ı gezdi. Amasra Çarşısı’nda yemek yiyen, Ağlayan Ağaç manzarasından Tavşan Adası ve Atatürk siluetini izleyerek bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, Safranbolu’yu da görme imkanı buldu, Hıdırlık Tepesi’nde çay içip muhabbet etti. Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediyesi’ne kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

Belediye Engelliler Birimi personelinin de vatandaşlara eşlik ettiği gezide, engelliler kaynaşarak yeni arkadaşlıklar da edindi.

Şehit ve gazi yakınları Çanakkale’de

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği ve Yenimahalle Kent Konseyi’nin organize ettiği kültür gezileri kapsamında şehit ve gazi yakınları da iki otobüs ile Çanakkale’ye giderek tarihi yerinde yaşadı.

Gezi programı çerçevesinde şehit ve gazi yakınları; feribot ile Gelibolu Yarımadası’na gitti. Vatandaşlar gezinin ilk gününde; 57. Alay Şehitliği, Atatürk’ün gözetleme yeri ve saatinin parçalandığı yer, siperler, Yeni Zellanda Anıtı ve mezarlıklarının da bulunduğu Conkbayırı, İngiliz Anzak ve Fransız Mezarları, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği ve Eceabat, Alçıtepe Köyü ve Savaş Müzesi, Arıburnu ve Anzakların çıkarma yaptığı koy, Mehmetçiğe Saygı Anıtı ve Kanlı Sırt - Kırmızı Sırt Bölgeleri, Morto Koyu, Seddülbahir Köyü ve Seyit Onbaşı Anıtını ziyaret etti. Ertesi gün ise Çanakkale merkezinde birbirine yakın yürüme mesafesinde olan Truva Atı, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi yerler gezilerek Ankara’ya dönüldü.