Yenimahalleliler sağlık için spor yapıyor

Kimi vatandaşlar yaz tatili boyunca aldığı kilolardan kurtulmayı amaçlarken, sağlık problemi olanlar da bel, boyun, kas ağrılarının tedavisi için salonların yolunu tutuyor.

Sporu yaşam biçimi haline getiren Yenimahalleliler, güne zinde başlamak için Yenimahalle Belediyesinin hizmete açtığı Aydın Onur, Ragıp Tüzün ve Aşağı Yahyalar Spor Merkezleri’nde güne merhaba diyor. Günün her saati dolup taşan spor salonlarında kış aylarına fit girmek isteyen üyeler sadece aletli spor yapmıyor, açılan pilates, yoga, zumba, tekvando, kick boks, Tae-bo, çocuk jimnastik ve crunch kurslarıyla da çeşitli spor faaliyetlerine katılabiliyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu salonlarda kayıtlar devam ederken, Eylül ayı için Aydın Onur Spor Merkezi’nde 200’e yakın, Ragıp Tüzün Spor Merkezi’nde ve Aşağı Yahyalar Spor Merkezi’nde ise 100’e yakın kayıtlı üye bulunuyor. Üyelerle yakından ilgilenen alanında uzman spor eğitmenleri, spor yapan vatandaşları vücut biçimlerine göre bilgilendirerek program da yapıyor.

Kendilerine sunulan hizmetlerle kısa sürede olumlu sonuç aldıklarını belirten üyeler, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Spor hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Kimimiz zayıflamak istiyor, kimimiz kilosunu korumak istiyor. Hocalarımızda bu doğrultuda bizleri doğru yönlendiriyorlar. Onların önerileri doğrultusunda hepimiz çok güzel sonuçlar aldık” dediler.