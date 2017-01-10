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10 Ocak 2017 10:37

Yenimahalleliler ’Yaren Meclisi’ne misafir oldu

Yenimahalleliler ’Yaren Meclisi’ne misafir oldu

10 Ocak 2017 10:37

VAK) ve Sandıklı Kültür Derneği tarafından düzenlenen Yaren Gecesine katıldı.
SAN-VAK ve Sandıklı Kültür Derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yaren Gecesi düzenlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Yenimahalleliler, Sandıklılı Yarenlerin düzenlediği geceye katılıp stres attı.

"Yılmayınız, korkmayınız, sinmeyiniz"
Yaren Meclisi’nde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar hemşehrilerini Yenimahalle’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Biz bunlarla büyüdük. Bu oyunlarla anılarımız canlandı. Çocukluk günlerimize döndük" ifadelerini kullandı.
Başkan Yaşar, "Bugün güzel Sandıklı’mızın deyişlerini, geleneklerini, göreneklerini, oyunlarını, türkülerini hep beraber izledik. Hemşehri derneklerine Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman destek veriyoruz. Ülkemizin her köşesi çok güzel. Her köşesinde bizi biz yapan değerler var. Bu coğrafya hepimize yetecek kadar güçlü, hepimizi doyuracak kadar bereketli. Bu coğrafyada bizi biz yapan değerler var. Bu güzellikleri hep beraber korumalıyız. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, düşüncesi, dini, dili, ırkı ne olursa olsun eşit görmeliyiz. Bugün her zamankinden daha çok birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkmalıyız. Yılmayınız, korkmayınız, sinmeyiniz" diye konuştu.

"Ben çocukluğumu geri istiyorum"
SAN-VAK Başkanı Vedat Çavuş da eskiden köylerde komşuluk ilişkilerini, güven ortamını anekdotlarla anlatırken "Eskiden çok olsun hepsi benim olsun değil, az olsun hepimizin olsun görüşü yaşatılıyordu. Asansörde gözlerini kaçıran değil, selam verip selam alan komşularımı bana geri verin. Arkadaşı yere düşeni seyredeni değil elinden yapışıp ayağa kaldıranı geri verin. Komşusu aç yatarken kendisi tok yatmayan, ekmeğini bölüşen komşumu geri verin. Ben çocukluğumu geri istiyorum" ifadelerini kaydetti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede seyircilere keyifli bir yaren oyunu sergilendi. Yaren Gecesi’ne konuk olan Yenimahallelilere, Sandıklı kültürü, tarihi ve yemekleri, sosyo kültürel yapısı gibi çeşitli konularda bilgiler verilirken, dernek üyeleri tarafından yapılan orta oyunları da konukları kahkahaya boğdu.
Gecenin sonunda SAN-VAK Başkanı Vedat Çavuş gecede emeği geçenlere ve Başkan Yaşar’a çiçekle teşekkür etti.



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