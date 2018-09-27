Yenimahalle'nin 16'ıncı kurs merkezi açıldı

On binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının 16'ıncısı Çamlıca Mahallesi'nde eğitime başladı.

Yenimahalle'nin 15 noktasında, 110 branşta ve 300 öğretmen ile 20 bine yakın kursiyere eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, Çamlıca'ya da kurs merkezi kazandırdı. 3 derslikle, 9 branşta eğitimlerin verileceği merkezde ilk ders zili çaldı.

Hedefimiz 25 bin kursiyer

YENİMEK'e çok önem veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor. Hedefimiz bu yıl 25 bin kursiyere ulaşmak. 16'ıncı kurs merkezimiz Çamlıca sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Kayıtlar devam ediyor

Şiş örgü, Ahşap boyama, Mefruşat, Özel gün ve nikah şekeri süsleme, Takı tasarım, Kurdele nakışı, Tel kırma ve iğne oyası branşlarında, 160 kursiyerle eğitime başlayan merkeze kayıtlar ise devam ediyor.