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10 Mayıs 2018 10:27

Yenimahalle’nin açılışları başlıyor

Yenimahallelilerin dört gözle beklediği yatırımlar bir bir açılıyor.

Yenimahalle’nin açılışları başlıyor

10 Mayıs 2018 10:27


Yenimahalle Belediyesi, yapımını tamamladığı 8 adet kültür merkezi, 8 adet aile sağlığı merkezi, 2 adet spor tesisi, 5 adet taksi durağı, 1 adet dolmuş durağı, 1 adet anaokulu ve 1 adet cami için kurdele kesmeye başlıyor. Mayıs ayı sonunda başlayacak olan açılışlar Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.



26 ayrı yatırım hizmete açılıyor


Program dahilinde; Karşıyaka Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri, Susuz, Serhat, Yakacık, Çamlıca, Kaletepe, Turgut Özal mahallelerinde birer kültür merkezi ile Afyon Dumlupınar ilçesine içerisinde misafirhanesi de bulunan bir kültür merkezi hizmete girecek. Ayrıca; Uğur Mumcu, Barıştepe, Ostim, Kuzey Yıldızı, Turgut Özal, Batı Sitesi, Kent Koop. ve Demetgül’de birer Aile Sağlığı Merkezi açılacak.


Yunus Emre Mahallesi’ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, yapımı tamamlanan Barıştepe Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi de Haziran ayında törenlerle kapılarını açacak.


Öte yandan; Ramazan ayının ilk günü ise Mehmet Akif Ersoy Camii’nin açılışı yapılarak ilk teravih namazı kılınacak.


Yenimahalle’de anaokulu sayısını 7’ye çıkaran Yenimahalle Belediyesi Ostim’e yaptığı Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’ni de Eylül ayında hizmete açacak.


Gazi Mahallesi’ne 2, Varlık, Batıkent ve Serhat Mahallelerine de 1’er taksi durağı yapan belediye, Turgut Özal Mahallesi’nde de dolmuş durağını açacak.



"Verdiğim tüm sözleri tuttum"


"Önümüzdeki 5 ay boyunca ilçemize kazandırdığımız tesislerimizi başımız dik yurttaşlarımızın hizmetine açacağız" diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimde ne söz verdiysem hepsini yerine getirdim. Şunu da yapamadım, yetiştiremedim dediğim hiç bir şey kalmadı. Yenimahallelilerin kaynaklarını yine onlar için kullandım. Vatandaşlarımızın faydası olmayan hiçbir projeye imza atmadım. Şimdi başım dik ve gururluyum. Yeni tesislerimiz sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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