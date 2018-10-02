Yenimahalle'nin Bayan Goalball Takımı şov yaptı

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 24-28 Eylül tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenen Goalball Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdırdı.

2 devre halinde oynanan ve 10 takımın yer aldığı şampiyonada Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü “Bayan Goalball Takımı” şampiyonayı namağlup, 54 puanla tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kızlar ezdi geçti

Teknik Direktör Osman Karalı yönetimindeki takımda; Sevda Altunoluk, Neşe Mercan, Sevtap Altunoluk, Hilal Polat ve Fatma Beyza Ceran rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Tüm rakiplerini yenmeyi başaran Yenimahalle ekibi 54 puanla şampiyonluk kupasını Uşak Valisi Salim Demir'in elinden aldı.

Sporcuları tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Engel tanımayarak göğsümüzü kabartmaya devam eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Onların elde ettiği bu başarıların, tüm engelli gruplarına örnek olmasını diliyorum" dedi.

"Belediyemizin ismini gururla taşıyoruz. İnşallah Ekim 2019'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda da milli takım olarak başarıyla yurda döneceğiz" diye konuşan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek de Başkan Fethi Yaşar'a destekleri için teşekkür etti.